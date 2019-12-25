Первый лед с Ладоги добрался до центра Петербурга

Сегодня ночью температура воздуха в центре Санкт-Петербурга опустилась еще ниже, чем в предыдущие ночи и достигала -8,2 градуса.

Первый лед с Ладоги добрался до центра Санкт-Петербурга. Он еще редкий, пока смещающийся вдоль берега, медленно и долго продвигается по Неве, но в выходные дни льда станет больше. Наблюдениями поделился главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодня ночью температура воздуха в центре Санкт-Петербурга опустилась еще ниже, чем в предыдущие ночи и достигала -8,2 градуса. На востоке Ленобласти вообще мороз, температура понизилась до -14…-17 градусов. Александр Колесов, синоптик

Предстоящая ночь будет такой же холодной, поэтому лёд будет продолжать увеличиваться в размерах и объемах.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.