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Первый лед с Ладоги добрался до центра Петербурга
Сегодня, 9:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Первый лед с Ладоги добрался до центра Петербурга

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Сегодня ночью температура воздуха в центре Санкт-Петербурга опустилась еще ниже, чем в предыдущие ночи и достигала -8,2 градуса. 

Первый лед с Ладоги добрался до центра Санкт-Петербурга. Он еще редкий, пока смещающийся вдоль берега, медленно и долго продвигается по Неве, но в выходные дни льда станет больше. Наблюдениями поделился главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодня ночью температура воздуха в центре Санкт-Петербурга опустилась еще ниже, чем в предыдущие ночи и достигала -8,2 градуса.  На востоке Ленобласти вообще мороз, температура понизилась до -14…-17 градусов.

Александр Колесов, синоптик

Предстоящая ночь будет такой же холодной, поэтому лёд будет продолжать увеличиваться в размерах и объемах. 

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

Теги: ладога, лед
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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