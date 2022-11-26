Пожилой мужчина заблудился в лесу в районе СНТ Комбаково.

Сегодня, 8 августа, в лесном массиве Лодейнопольского района потерялся пенсионер. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Пожилой мужчина заблудился в лесу в районе СНТ Комбаково. К поискам были привлечены спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле. Грибника удалось быстро найти. Его вывели из леса и передали родным. Он не пострадал.

Ранее мы писали, что накануне в лесном массиве в районе посёлка Васильево заблудился еще один пенсионер. Его удалось спасти.

Фото: Pxhere