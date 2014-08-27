  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В лесном массиве в районе посёлка Васильево заблудился пенсионер
Сегодня, 10:24
47
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В лесном массиве в районе посёлка Васильево заблудился пенсионер

0 0

Спасатели нашли пострадавшего и вывели из леса.

В Приозерском районе накануне, 7 августа, состоялись поиски пенсионера в Приозерском районе. Мужчина заблудился в лесу у поселка Васильево. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

На помощь пожилому жителю пришел поисково-спасательный отряд города Приозерск. Дежурная смена провела поисковые работы, обнаружила пострадавшего и вывела из леса. Информация о состоянии мужчины уточняется.

Ранее мы писали, что в лесу около деревни Чикино заблудились женщина и ребенок.

Фото: Pxhere

Теги: аварийно-спасательная служба ло, васильево, приозерск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии