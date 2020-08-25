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В лесу около деревни Чикино заблудились женщина и ребенок
Сегодня, 9:02
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В лесу около деревни Чикино заблудились женщина и ребенок

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Спасатели вывели заблудившихся на сирену. Они сопроводили к их автомобилю.

В Ленобласти накануне, 6 августа, прошли поисковые работы. В Гатчинском районе в лесу потерялись женщина и ребенок. Они заблудились в лесном массиве в районе деревни Чикино. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно. Пострадавших обнаружила бригада ПСО Экстремум. Спасатели вывели заблудившихся на сирену. Они сопроводили мать и ребенка к их автомобилю.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: заблудились женщина и ребенок, ленобласть, спасатели, чикино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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