В лесу около деревни Чикино заблудились женщина и ребенок

Спасатели вывели заблудившихся на сирену. Они сопроводили к их автомобилю.

В Ленобласти накануне, 6 августа, прошли поисковые работы. В Гатчинском районе в лесу потерялись женщина и ребенок. Они заблудились в лесном массиве в районе деревни Чикино. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно. Пострадавших обнаружила бригада ПСО Экстремум. Спасатели вывели заблудившихся на сирену. Они сопроводили мать и ребенка к их автомобилю.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО