В Приозерском районе мужчина в темноте потерялся в лесу

Жители Ленобласти спасла дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

В Ленобласти накануне, 31 января, мужчина потерялся в лесу. Инцидент произошел в Приозерском районе поздно вечером. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

В районе деревни Красноозерное мужчина пошел на прогулку в лес и заблудился. Пострадавший обратился к спасателям.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска начала поиски жителя. Мужчину удалось найти. Его вывели из леса и передали родственникам.

Ранее мы писали, что найденного в отходах в Петербурге Счастливчика спасли и прооперировали.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО