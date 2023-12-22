В Приозерском районе мужчина в темноте потерялся в лесу

В Ленобласти накануне, 31 января, мужчина потерялся в лесу. Инцидент произошел в Приозерском районе поздно вечером. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
В районе деревни Красноозерное мужчина пошел на прогулку в лес и заблудился. Пострадавший обратился к спасателям.
Дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска начала поиски жителя. Мужчину удалось найти. Его вывели из леса и передали родственникам.
Ранее мы писали, что найденного в отходах в Петербурге Счастливчика спасли и прооперировали.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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