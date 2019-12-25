В ЦПКиО им. Кирова пройдет Большой семейный фестиваль

На площадке пройдут творческие мастер-классы и шоу-программы.

В эту субботу, 24 августа, на Елагином острове пройдет "Большой семейный фестиваль". Он начнется в 11:00, а завершится в 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова.

Для гостей подготовили яркую программу. На площадке пройдут творческие мастер-классы и шоу. Все желающие посетят уроки sup-серфинга. Для взрослых и детей будет работать лазертаг.

Петербуржцев и туристов ждут на Большой площади. Регистрация участников по ссылке.

Ранее мы писали, что фестиваль уличной культуры и спорта "Дека" пройдет в Петербурге 24 августа.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова, Pxhere