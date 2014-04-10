Фестиваль уличной культуры и спорта "Дека" пройдет в Петербурге 24 августа

Все желающие смогут пройти мастер-классы по фингерспорту и брейк-дансу.

В Петербурге пройдет фестиваль уличной культуры и спорта "Дека". Он состоится 24 августа в скейт-парке "Бетанкур Плаза" под мостом Бетанкура. Начало в 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Для гостей проведут лекции. Все желающие смогут пройти мастер-классы по фингерспорту и брейк-дансу. Планируются паблик-токи и выступления диджеев. Не обойдется без соревнований по скейтбордингу, самокатному спорту и BMX.

Вход свободный и бесплатный.

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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского