На выставке "Мой Петербург" НДТ представит свой новый сезон

В этом году НДТ исполняется 25 лет, в связи с чем готовятся две премьеры и фестиваль.

В рамках выставки "Мой Петербург" 21 августа Небольшой драматический театр Льва Эренбурга (НДТ) презентует свой новый, юбилейный сезон. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В этом году НДТ исполняется 25 лет, в связи с чем готовятся две премьеры и фестиваль. В презентации нового сезона, которая стартует в 19:00, поучаствуют директор театра Мария Долматова, актеры, режиссеры и музыканты.

Гостям расскажут о юбилейных мероприятиях и предстоящих премьерах. Также артисты покажут специальную творческую программу. Приходите всей семьей на выставку достижений, где каждый сможет найти свой Петербург! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Bashmakov Gallery откроется выставка, посвященная творчеству Василия Кандинского.

Фото: Telegram / Пиотровский Online