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На выставке "Мой Петербург" НДТ представит свой новый сезон
Сегодня, 21:41
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На выставке "Мой Петербург" НДТ представит свой новый сезон

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В этом году НДТ исполняется 25 лет, в связи с чем готовятся две премьеры и фестиваль.

В рамках выставки "Мой Петербург" 21 августа Небольшой драматический театр Льва Эренбурга (НДТ) презентует свой новый, юбилейный сезон. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

В этом году НДТ исполняется 25 лет, в связи с чем готовятся две премьеры и фестиваль. В презентации нового сезона, которая стартует в 19:00, поучаствуют директор театра Мария Долматова, актеры, режиссеры и музыканты. 

Гостям расскажут о юбилейных мероприятиях и предстоящих премьерах. Также артисты покажут специальную творческую программу. Приходите всей семьей на выставку достижений, где каждый сможет найти свой Петербург!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Bashmakov Gallery откроется выставка, посвященная творчеству Василия Кандинского.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: выставка мой петербург, ндт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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