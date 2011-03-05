На выставке "Мой Петербург" НДТ представит свой новый сезон

В рамках выставки "Мой Петербург" 21 августа Небольшой драматический театр Льва Эренбурга (НДТ) презентует свой новый, юбилейный сезон. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
В этом году НДТ исполняется 25 лет, в связи с чем готовятся две премьеры и фестиваль. В презентации нового сезона, которая стартует в 19:00, поучаствуют директор театра Мария Долматова, актеры, режиссеры и музыканты.
Гостям расскажут о юбилейных мероприятиях и предстоящих премьерах. Также артисты покажут специальную творческую программу. Приходите всей семьей на выставку достижений, где каждый сможет найти свой Петербург!
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Bashmakov Gallery откроется выставка, посвященная творчеству Василия Кандинского.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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