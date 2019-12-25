На выставке "Мой Петербург" пройдет День ГТО

Гости смогут сыграть в баскетбол 3х3, сдать нормативы комплекса ГТО, а также попробовать свои силы в панна-футболе и гольфе.

В ближайшее воскресенье, 28 июля, на выставке "Мой Петербург" состоится День ГТО. Гости смогут сыграть в баскетбол 3х3, сдать нормативы комплекса ГТО, а также попробовать свои силы в панна-футболе и гольфе.

На выставке будет работать аттракцион "Ловец света", открыт шатер с настольными играми. Также будут доступны аттракционы мегадартс и корнхол.

Зона активностей будет расположена у входа в исторический парк. Начало спортивного праздника запланировано на 12:00. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с постоянной экспозицией выставки достижений.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online