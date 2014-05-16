На выставке "Мой Петербург" пройдет Художественный фестиваль

В воскресенье, 4 августа, на выставке "Мой Петербург" состоится художественной фестиваль, посвященный созданию монументальной картины на патриотическую тематику в рамках проекта "Рисуем Россию вместе"!
На протяжении всего дня у посетителей будет возможность стать соавторами большого произведения искусства, руководствуясь опытом известной художницы Валерии Лошак.
Старт мероприятия запланирован на 18:00. Участники смогут проявить свои творческие навыки и внести свой вклад в создание арт-объекта.
Это прекрасная возможность для всех, кто хочет выразить свои чувства к родине и поучаствовать в создании чего-то большого и важного. Я надеюсь, что каждый участник найдет в этом проекте частичку себя и сможет внести свой вклад в общую картину.
Валерия Лошак, художница
Фото: ВКонтакте / "Мой Петербург" – выставка-путешествие
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