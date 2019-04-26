На выставке "Мой Петербург" пройдет концерт "Русский романс"

Вход на праздник свободный.

В последний день лета театр "Суббота" выступит с программой "Русский романс" в музее "Россия — Моя История". Гостей ждут на выставке "Мой Петербург". Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Праздник пройдет 31 августа. Начало концерта в 19:30. Вход на выставку свободный.

В концерте примут участие артисты и музыканты театра. На сцену выйдут Виктор Кренделев, Снежана Соколова, Иван Байкалов, Сергей Кривулёв, Анастасия Полянская и Александр Козьяков. Они испонят классические романсы и песни на стихи Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Иннокентия Анненского, Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко.

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Фото: Telegram / Россия – Моя история Санкт-Петербург