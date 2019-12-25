Концерт "Ля мур" состоится 27 ноября в доме Шредера. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на атмосферный ужин-концерт. Это будет вечер, где мелодии Парижа и джаза, сплетаясь с духом старинного города на Неве, погрузят в изысканность и любовь.

В исполнении вокалистки Юлии Тереховой, Александра Васильева (фортепиано) и Павла Борисова (бас-гитара) прозвучат джазовые композиции и французские хиты из репертуара Эдит Пиаф, Мирей Матье, Патрисии Каас и Джо Дассена.

Продолжительность: два отделения по 50 минут с одним антрактом.

Фото: pxhere