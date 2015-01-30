В Петербурге фестиваль "Антон тут рядом" собрал более 11 млн рублей

Все вырученные средства будут направлены на работу благотворительного фонда "Антон тут рядом" – программы поддержки детей с аутизмом и их родителей.

В "Севкабель Порту" 21 августа в прошел музыкальный благотворительный фестиваль "Антон тут рядом". В этом году он собрал более 6,5 тыс. гостей и рекордные 11,3 млн рублей на работу проектов фонда "Антон тут рядом".

На двух сценах "Антон тут рядом х T-Банк" и SOUND выступили IOWA, инклюзивный Оркестр "Тут рядом" + Zoloto, "Обе Две", "тима ищет свет", Mirèle, "Элли на маковом поле", ELLA + Парнишка, Build Your House Underground, ISHOME, перформанс "о. Лебединое" танцевальной труппы "Антон тут рядом" + Паша Артемьев и Наша Таня.

Не хватает слов, чтобы описать все наши чувства, трепет и благодарность. Артистам, которые участвовали в фестивале абсолютно без гонораров, генеральному партнеру Т-Банку, спонсорам и друзьям фестиваля, которые поддержали и наполнили его еще большим смыслом, волонтерам, без которых ничего бы не получилось, и конечно в первую очередь – гостям, которые как никогда поддержали выступление инклюзивного Оркестра "Тут рядом" и помогли фонду в этом году собрать 11,3 млн рублей – все средства будут направлены на программы поддержки детей с аутизмом и их родителей.

Благодаря собранным средствам наш детский проект наконец сможет переехать в новое помещение: это бесплатная помощь для 100 семей каждый год. Коммуникация, новые навыки и умения, друзья, школа – то, что делает жизнь каждого ребенка нормальной и счастливой жизнью. Но все еще часто остается недоступным для детей с аутизмом.

После фестиваля студент фонда Женя сказал: "Я и не думал, что у меня столько друзей и знакомых", – кажется сейчас весь фонд чувствует то же самое. Каждый фестиваль – это напоминание о том, как много у нас прекрасных друзей. Спасибо каждому из вас! Лена Фильберт, исполнительный директор фонда "Антон тут рядом"

Для меня очень важно, что я стала частью фестиваля и фонда "Антон тут рядом" – этих больших процессов, перманентных, неперестающих и неиссякаемых. Мне не пришлось ничего придумывать, когда я писала песню из цитат студентов фонда, я просто их соединила и получилась глубоко наполненная смыслом песня. Катя Иванчикова, солистка группы IOWA

Все хорошо. Настроение хорошо. Успех супер. Вообще очень хорошее выступление Оркестра было. Мне понравилось, как Zoloto исполнял с нами песни. Я люблю рок-концерты. Там бьют в барабаны, это такое впечатление. Выступление было идеальным. Вот. Через год уже можно еще хорошо выступить. Никита Семенов, музыкант Оркестра "Тут рядом", студент фонда "Антон тут рядом"

В лектории обсуждали городскую среду, доступность, инклюзию, рассказывали истории фонда и фестиваля, дискутировали на тему доступных путешествий и моды. В этом году 29 фондов из разных городов приехали специально на фестиваль. Работала команда доступности: все треки переводились на русский жестовый язык, проводили экскурсию с тифлокомментированием, были доступны шумоподавляющие наушники и бесплатная питьевая вода.

Также в этот день гостями фестиваля стали 300 гостей с инвалидностью и их близких и более 200 гостей из благотворительных фондов.

Доступные сервисы и услуги на фестивале – та часть, которую можно развивать в бесконечных масштабах. Уже третий год мы стараемся привнести больше и больше сервисов. Нельзя организовать доступность без участия людей с опытом инвалидности – это наш ориентир и большие друзья! Полина Толстова, директор доступности фестиваля "Антон тут рядом"

Все вырученные средства будут направлены на работу благотворительного фонда "Антон тут рядом" – программы поддержки детей с аутизмом и их родителей.

Видео: Piter.TV