В пространстве Bashmakov Gallery откроется выставка, посвященная творчеству Василия Кандинского

На этой неделе в Петербурге откроется выставка "Цветозвуки", посвященная творчеству Василия Кандинского. Экспозиция расположится в Bashmakov Gallery. Она начнет работу 23 августа. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Онлайн".
Проект включает более 50 оригинальных графических работ художника. В экспозицию вошли и редчайшие листы из серий Klänge ("Звуки"), Regardssur le passé ("Воспоминания о прошлом"). Здесь можно будет увидеть яркие литографии и ксилографии разных периодов.
Некоторая оригинальная графика была издана уже после смерти художника его вдовой и наследницей Ниной Кандинской. Большая часть произведений Василия Кандинского будет впервые экспонироваться в Петербурге.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Выставка будет открыта до 23 марта 2025 года.
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Фото: Telegram / Пиотровский Онлайн
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