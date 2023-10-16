В пространстве Bashmakov Gallery откроется выставка, посвященная творчеству Василия Кандинского

Выставка будет открыта до 23 марта 2025 года.

На этой неделе в Петербурге откроется выставка "Цветозвуки", посвященная творчеству Василия Кандинского. Экспозиция расположится в Bashmakov Gallery. Она начнет работу 23 августа. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Онлайн".

Проект включает более 50 оригинальных графических работ художника. В экспозицию вошли и редчайшие листы из серий Klänge ("Звуки"), Regardssur le passé ("Воспоминания о прошлом"). Здесь можно будет увидеть яркие литографии и ксилографии разных периодов.

Некоторая оригинальная графика была издана уже после смерти художника его вдовой и наследницей Ниной Кандинской. Большая часть произведений Василия Кандинского будет впервые экспонироваться в Петербурге. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Выставка будет открыта до 23 марта 2025 года.

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Фото: Telegram / Пиотровский Онлайн