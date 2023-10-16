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В пространстве Bashmakov Gallery откроется выставка, посвященная творчеству Василия Кандинского
Сегодня, 16:41
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В пространстве Bashmakov Gallery откроется выставка, посвященная творчеству Василия Кандинского

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Выставка будет открыта до 23 марта 2025 года.

На этой неделе в Петербурге откроется выставка "Цветозвуки", посвященная творчеству Василия Кандинского. Экспозиция расположится в Bashmakov Gallery. Она начнет работу 23 августа. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Онлайн". 

Проект включает более 50 оригинальных графических работ художника. В экспозицию вошли и редчайшие листы из серий Klänge ("Звуки"), Regardssur le passé ("Воспоминания о прошлом"). Здесь можно будет увидеть яркие литографии и ксилографии разных периодов.

Некоторая оригинальная графика была издана уже после смерти художника его вдовой и наследницей Ниной Кандинской. Большая часть произведений Василия Кандинского будет впервые экспонироваться в Петербурге.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Выставка будет открыта до 23 марта 2025 года.

Ранее мы писали, что в Приморском парке Победы с 1 сентября пройдет благотворительная фотовыставка о бездомных животных.

Фото: Telegram / Пиотровский Онлайн

Теги: василий кандинский, художник, цветозвуки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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