В Приморском парке Победы с 1 сентября пройдет благотворительная фотовыставка о бездомных животных

Выставка будет проходить по 1 октября.

С 1 сентября по 1 октября в Приморском парке Победы пройдет благотворительная фотовыставка "Я буду твоим лучшим другом". Экспозиция, организованная с участием приюта для животных "Теремок", расскажет трогательные истории 32 собак, которые ищут дом и ждут любящих хозяев.

Каждая собака, представленная на выставке, имеет свой уникальный характер, который организаторы попытались передать через фотосессию, используя соответствующий реквизит. Например, посетители смогут познакомиться с верным охранником Джеки Чаном, активной любительницей походов Ночкой и застенчивой Шушей.

"Я буду твоим лучшим другом" — это не просто выставка, а призыв задуматься о судьбах бездомных животных и о том, какую роль в их жизни может сыграть человек. Организаторы надеются, что такие мероприятия помогут собакам из приюта найти новых хозяев, которые разделят их интересы и подарят им новый дом.

Проект был создан для того, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных, показав, что они, как и люди, испытывают эмоции и нуждаются в заботе и любви. В приюте "Теремок" собаки находят временный дом, но только настоящая семья может вернуть им утраченные чувства безопасности и доверия.

Эти собаки уже пережили боль и предательство, но благодаря заботе сотрудников и волонтеров приюта, они не потеряли любовь к людям. Выставка призвана напомнить, что домашние животные — это полноценные члены семьи, за которых мы должны нести ответственность. Амина Солтанова, организатор проекта и руководитель творческой команды Soltanova Project

Фотовыставка приглашает всех желающих на прогулку по Приморскому парку Победы, чтобы познакомиться с удивительными животными и, возможно, найти себе нового друга. Вход на выставку свободный, а ее цель — не только привлечь внимание к проблеме бездомных животных, но и найти для них любящие семьи.

Генеральным партнером проекта выступил развлекательный парк MazaPark, который поддерживает инициативу по привлечению внимания к проблемам бездомных животных.

Данная выставка также пройдёт:

– С 2 октября по 1 ноября в Парке им. Бабушкина, просп. Обуховской Обороны, 149Ч. Вход бесплатный.

– С 1 по 30 сентября в ТРК "Континент", Бухарестская, д. 30.

– С 1 по 30 октября в ТРК "Континент", Байконурская, д 14.

В июне в Приморском парке Победы состоялась Всероссийская благотворительная фотовыставка "Какой ты красивый". Цель проекта – напомнить людям о том, что каждый ребенок уникален и красив по-своему.

Фото: предоставлены организаторами