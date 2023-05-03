Проект благоустройства общественного пространства "Ржевский коридор" обсудят с горожанами

Проект благоустройства общественного пространства "Ржевский коридор" обсудят с жителями. Встреча пройдет 13 августа в библиотеке "Ржевская". Начало в 18:30, вход свободный. Об этом сообщили в tg-канале администрации Красногвардейского района.
В годы блокады Ленинграда по территории Красногвардейского района проходил участок дороги, протяжённостью 7 км, по которому в осажденный город доставлялись продукты и медикаменты, а на "большую землю" по Дороге жизни эвакуировали жителей города.
Пресс-служба администрации Красногвардейского района
Несколько лет назад горожане предложили создать общественное пространство с рабочим названием "Ржевский коридор". Оно может появиться напротив предприятия Ржевка-хлеб".
Приглашаем жителей района обсудить концепцию благоустройства.
Пресс-служба администрации Красногвардейского района
Ранее мы писали, что в Петербурге откроется выставка работ Альфии Шайхуловой "Катится автобус по вечернему городу".
Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского
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