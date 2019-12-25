В Петербурге откроется выставка работ Альфии Шайхуловой "Катится автобус по вечернему городу"

В субботу, 10 августа, в 12:00 в Экспозиционно-просветительском центре истории автотранспорта Ленинграда "Пассажиравтотранс" откроется выставка работ Альфии Шайхуловой "Катится автобус по вечернему городу". Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".
Художница изобразила на полотнах спальные районы, романтические сценки и советский транспорт. Автор выставки показала, каким видит Урал.
Тяжело представить себе современный город без трамваев, троллейбусов и автобусов. Изобразишь где-то трамвай – сразу же люди пишут: "Это Екатеринбург, такая-то улица.
Альфия Шайхулова, художница
Выставка продлится до 29 сентября. Вход на выставку свободный, но нужно записаться на экскурсию по телефону.
Фото: Telegram / Пассажиравтотранс
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