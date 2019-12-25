В Петербурге откроется выставка работ Альфии Шайхуловой "Катится автобус по вечернему городу"

Художница изобразила на полотнах спальные районы, романтические сценки и советский транспорт.

В субботу, 10 августа, в 12:00 в Экспозиционно-просветительском центре истории автотранспорта Ленинграда "Пассажиравтотранс" откроется выставка работ Альфии Шайхуловой "Катится автобус по вечернему городу". Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Художница изобразила на полотнах спальные районы, романтические сценки и советский транспорт. Автор выставки показала, каким видит Урал.

Тяжело представить себе современный город без трамваев, троллейбусов и автобусов. Изобразишь где-то трамвай – сразу же люди пишут: "Это Екатеринбург, такая-то улица. Альфия Шайхулова, художница

Выставка продлится до 29 сентября. Вход на выставку свободный, но нужно записаться на экскурсию по телефону.

Фото: Telegram / Пассажиравтотранс