В Петербурге отказались от строительства храма в парке Малиновка

Власти Петербурга занялись благоустройством зеленой зоны.

Для храма, который собирались построить в парке Малиновка недалеко от станции метро "Ладожская", найдут новый участок. Власти города и представители церкви договорились, что при выборе территории также учтут мнение жителей Красногвардейского района, сообщил "Петербургский дневник".

На данный момент неизвестно, куда именно перенесут строительство храма. Ранее петербуржцы выступили против застройки парка, впервые информация о том, что участок хотят отдать в ведомство епархии, появилась в 2013 году.

Власти откликнулись на просьбу жителей и занялись благоустройством Малиновки. В скором времени территорию причислят к зеленой зоне. К следующему году в парке появятся детские площадки, пруд, скамейки и много зелени.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы с нетерпением ждут обещанного властями Арт-квартала на Добролюбова.

Фото: vk.com/savemalinovka