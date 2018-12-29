У ЗакСа проходит одиночный пикет в защиту парка Малиновка

Перед зданием петербургского парламента свою позицию защищает градозащитница.

Петербургская активистка, защищающая парк Малиновка, провела одиночный пикет около здания ЗакСа. Женщина встала у входа в Правительство города с плакатом. Она надеется, что мнение местных жителей будет учтено депутатами при обсуждении включения части малиновки в территории ЗНОПа.

Отметим, что к заседанию 14 декабря авторам законопроекта дано было шесть часов на внесение правок до второго чтения. Инициаторами выступили Борис Вишневский, Надежда Тихонова и Максим Зезник.

Напомним, что активисты из "Зеленой коалиции" собрали подписи более двух тысяч жителей Красногвардейского района за сохранения парка Малиновка.

Фото: Вконтакте/Зеленая коалиция