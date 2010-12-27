Петербуржцы с нетерпением ждут обещанного властями Арт-квартала на Добролюбова

Горожане попросили выделить в новой локации место под граффити.

Все лето жители Петербурга активно обсуждают новую культурную зону, которая может появиться вдоль проспекта Добролюбова, между Тучковым и Биржевым мостами. Территория вокруг станции метро Спортивная год от года преображается, становясь одним из мест притяжения культурной жизни города. Здесь бурлят фанатские страсти на Петровском стадионе с одной стороны, манит умиротворяющим спокойствием сквер у Князь-Владимирского собора с другой. Район также привлекает изяществом старинной архитектуры. И только неприглядный строительный пустырь, обнесенный синим забором, портит картину своим соседством.

Напомним, что раньше пустующий участок занимал институт прикладной химии, но летом 2012 года учреждение перенесли подальше от жилья, а территорию очистили от вредных веществ. На участке с отличными видовыми характеристиками собирались возвести жилой комплекс, а позднее – так называемый судебный квартал: ряд административных и жилых зданий для работников Верховного суда.

Однако вместо него петербуржцам представили концепт огромного арт-пространства с оборудованными зонами для досуговых мероприятий, доминантой которого должен стать Дворец танца Бориса Эйфмана. Идею организации новой культурной площадки внес врио губернатора Александр Беглов, позже инициативу поддержал президент России Владимир Путин, отметив, что парк сможет составить конкуренцию московскому "Зарядью". Как отметил вице-губернатор Петербурга Владимир Яковлев, на Петроградской стороне действительно не хватает общественных пространств, поэтому предложенный концепт впишется куда лучше предыдущих

С помощью запущенного Союзом архитекторов Санкт-Петербурга голосования горожане обсудили название для будущего парка, пока наибольшее количество голосов набрали варианты "Тучков буян" и "Романовский". Предполагается, что кроме прочего на территории найдется место под экспозиции современного искусства, стрит-арт и граффити.

На пресс-конференции, состоявшейся в минувшую среду 14 августа, горожане поддержали строительство парка и сформулировали основные запросы к нему. В частности, жителям интересно наличие разных форматов площадок и гастрономической зоны, как рассказала председатель городской общественной палаты Нина Кукурузова.

Власти подогревают интерес петербуржцев к еще не появившемуся парку. При этом конкурс на разработку концепции объекта будет объявлен лишь в конце года, хотя сроки завершения строительства Театра танца уже обозначены – конец 2021 года. Эксперты единодушны во мнении, что такие проекты нужны Петербургу. Горожане надеются, что новый проект будет доведен до конца как можно скорее.

Фото: gov.spb.ru