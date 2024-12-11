В Петербурге разоблачили ресторан с консуматоршами для "развода" клиентов

Схема раскрылась после заявления 24-летнего петербуржца, который заплатил 54 200 рублей за вечер в этом заведении.

Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность ресторана на проспекте Добролюбова, который использовал мошенническую схему для обмана посетителей. В центре внимания оказался 20-летний студент, являвшийся соучредителем заведения и автором аферы.

Схема работала следующим образом: жертвы знакомились с привлекательными девушками через социальные сети и приложения для знакомств. Новая знакомая в переписке позиционировала себя как обеспеченную особу, а на встречу приезжала на автомобиле бизнес-класса с "личным водителем". Романтический вечер она предлагала провести в конкретном ресторане, который, как выяснилось, был ключевым звеном преступного плана.

На месте девушки заказывали еду и напитки минимум на 12 тысяч рублей, а итоговый счет в некоторых случаях доходил до 105 тысяч рублей. Оплату всегда поручали спутнику, аргументируя это забытым кошельком или другой правдоподобной причиной. Часть полученных средств девушки, так называемые "консуматорши", получали в виде процента (15% от чека).

Схема раскрылась после заявления 24-летнего петербуржца, который заплатил 54 200 рублей за вечер в этом заведении. Полицейские оперативно задержали организатора схемы прямо в ресторане. Молодой человек, помимо руководства заведением, занимался подбором персонала, включая девушек для участия в махинациях.

В ходе следствия уже выявлено как минимум шесть аналогичных случаев обмана. Участницы схемы, среди которых местные жительницы и приезжие из других регионов, допрошены в качестве свидетелей.

Организатор мошеннического бизнеса арестован, а расследование продолжается. Полицейские устанавливают другие эпизоды и возможных участников преступной группы.

В конце прошлого года полиция обыскала бар с консуматоршами в центре Петербурга.

Видео: МВД по СПб и ЛО