В будущем Арт-парке на Добролюбова установят фонтанный комплекс

На данный момент проектная документация по созданию Арт-парка находится на стадии разработки.

Рядом с комплексом зданий Верховного суда РФ и Судебного департамента при Верховном суде, а также у Дворца танцев Бориса Эйфмана на проспекте Добролюбова разобьют Арт-парк. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в Управлении делами президента России.

В Арт-парке будет множество прогулочных дорожек, водоемов, развлекательно-познавательных зон и зон отдыха, а также фонтанный комплекс. В Управлении делами президента России отметили, что работы по строительству зданий, а также созданию Арт-парка профинансируют за счет средств из федерального бюджета.

На данный момент проектная документация по созданию Арт-парка находится на стадии разработки.

Недавно шесть безымянных скверов Петербурга получили названия.

Фото: Петербургский дневник