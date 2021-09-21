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Шесть безымянных скверов Петербурга получили названия
Сегодня, 22:27
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Шесть безымянных скверов Петербурга получили названия

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Наименования были выбраны с опорой на названия ближайших объектов инфраструктуры.

Безымянным скверам Петербурга дали названия. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в четверг, 10 августа.

В частности, сквер на Прибрежной улице стал Брандмейстерским бульваром. Зеленая зона на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности теперь именуется садом Верности. 

Кроме того, сквер недалеко от проспекта Народного Ополчения назвали Верхне-Ивановским, а сквер, находящийся ниже по течению реки Ивановка, – Нижне-Ивановским. 

В Колпино сквер на Тверской улице стал сквером Защитников Отечества, поскольку недалеко оттуда в 1941 году появился Ижорский добровольческий батальон. Образовался и сквер Сергия Радонежского, названный в честь храма, который ранее находился на том месте. 

Ранее мы сообщали о том, что часть Муринского парка в Петербурге перевели из зоны спортивных сооружений в зеленую.

Фото: Piter.TV

Теги: безымянные скверы, скверы в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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