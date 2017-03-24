В Красногвардейском районе откроют два сквера и набережную

До конца осени текущего года в Красногвардейском районе завершится создание трех новых общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 14 октября.
В Спортивном сквере на Пискаревском проспекте, 23, устанавливают малые архитектурные формы, пьедестал, качели и игровой комплекс. Работы пройдут до 15 ноября.
На Бокситогорской улице в "Охта-сквере" ожидается поставка части оборудования. Здесь проведут дополнительное озеленение. Высадка деревьев пройдет 21 октября на "Добром субботнике".
На набережной реки Лапка в начале следующей недели уложат декинг, начнется установка опор освещения.
Ранее мы рассказывали о том, что коворкинг с образовательным центром откроют в Петербурге.
Фото: пресс-служба Красногвардейского района
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