В Красногвардейском районе откроют два сквера и набережную

Речь идет о Спортивном сквере, "Охта-сквере" и набережной реки Лапка.

До конца осени текущего года в Красногвардейском районе завершится создание трех новых общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 14 октября.

В Спортивном сквере на Пискаревском проспекте, 23, устанавливают малые архитектурные формы, пьедестал, качели и игровой комплекс. Работы пройдут до 15 ноября.

На Бокситогорской улице в "Охта-сквере" ожидается поставка части оборудования. Здесь проведут дополнительное озеленение. Высадка деревьев пройдет 21 октября на "Добром субботнике".

На набережной реки Лапка в начале следующей недели уложат декинг, начнется установка опор освещения.

Ранее мы рассказывали о том, что коворкинг с образовательным центром откроют в Петербурге.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района