Коворкинг с образовательным центром откроют в Петербурге

Стоимость строительства оценивается в 70-75 тыс. рублей за кв.м. Открытие намечено на осень 2024 года.

Сеть коворкингов "Практик" готовится к открытию нового гибкого офиса с образовательным центром в Выборгском районе Северной столицы. Об этом пишет издание "Ведомости – Санкт-Петербург".

Коворкинг расположится в ЖК "Лондон парк" на проспекте Просвещения. Пока объект находится в стадии строительства. Как отмечает исполнительный директор и управляющий партнёра сети "Практик" Владимир Дорофеев, площадь пространства составит 4 тыс.кв.м, 2,5 тыс. кв.м из которых будут отведены под рабочие места на 475 человек, а ещё 1,5 тыс. займёт образовательный центр. В качестве резидентов проекта рассматриваются "Яндекс Практикум" и Skillbox.

Стоимость строительства коворкинга оценивается в 70-75 тыс. рублей за кв.м. Открытие намечено на осень 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что новое культурное пространство откроют в Красногвардейском районе Петербурга в ноябре.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)