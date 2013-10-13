Новое культурное пространство откроют в Красногвардейском районе Петербурга в ноябре

Появится библиотечно-культурный центр "НОТА".

В ноябре в Красногвардейском районе Петербурга на улице Косыгина, 28к1, появится новое культурное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 7 октября.

Откроют библиотечно-культурный центр "НОТА", в котором будет технология автоматизированного поиска книг, где маршрут до нужного стеллажа получится построить с помощью дополненной реальности в телефоне. Отметим, что такую технологию представят впервые в России.

В книжном фонде библиотеки ожидается более 90 тыс. изданий. Кроме того, в пространстве расположится поэтический коворкинг. Его стены окрасятся с помощью нейросети в цвет настроения стихотворения, которое читает гость.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе Петербурга открылся сад "Времена года".

Фото: пресс-служба Красногвардейского района