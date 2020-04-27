В Красногвардейском районе Петербурга открылся сад "Времена года"

Площадь благоустройства составила 3 га.

Новое общественное пространство – сад "Времена года" – открылось в Красногвардейском районе Петербурга на шоссе Революции, 87. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района 6 октября.

Площадь благоустройства составила 3 га. Сад спроецировали с учетом естественного ландшафта: деревья обошли брусчаткой. Кроме того, территорию поделили на три зоны – зеленую, тихого отдыха и прогулочную с пешеходными дорожками. На набережной Лубьи обустроили смотровые площадки. Был сделан и синий асфальт, проходящий через весь сад.

Благоустройство было выполнено в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Ранее на Piter.TV: в петербургском Ботаническом саду пройдет Фестиваль Кленов.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района