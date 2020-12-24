В петербургском Ботаническом саду пройдет Фестиваль Кленов

В Ботаническом саду Петра Великого пройдет двухдневный Фестиваль Кленов, на котором можно будет погрузиться в мир растений.

В Ботаническом саду Петра Великого пройдет Фестиваль Кленов. Событие состоится 7 и 8 октября, и все желающие смогут погрузиться в мир растений и уникальных композиций. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

Гости сада смогут пройти по маршруту "Клены Парка-дендрария", увидеть выставку суккулентов "Живые камни и их родственники" и насладиться разнообразными мозаиками от Школы "Сад Гранат".

Фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 17:00. Приглашаем всех желающих провести выходные в кругу красивых растений и получить массу эмоций.

Ранее сообщалось, что "растение жареных яиц" впервые зацвело в Ботаническом саду.

Фото: pxhere