В петербургском Ботаническом саду пройдет Фестиваль Кленов

В Ботаническом саду Петра Великого пройдет Фестиваль Кленов. Событие состоится 7 и 8 октября, и все желающие смогут погрузиться в мир растений и уникальных композиций. Об этом сообщили в пресс-службе сада.
Гости сада смогут пройти по маршруту "Клены Парка-дендрария", увидеть выставку суккулентов "Живые камни и их родственники" и насладиться разнообразными мозаиками от Школы "Сад Гранат".
Фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 17:00. Приглашаем всех желающих провести выходные в кругу красивых растений и получить массу эмоций.
Ранее сообщалось, что "растение жареных яиц" впервые зацвело в Ботаническом саду.
Фото: pxhere
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