Пьяный мужчина выстрелил из травматического пистолета на улице Маршала Тухачевского

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Красногвардейском районе полицейские Петербурга задержали подозреваемого в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Как рассказали в МВД России, днем 11 октября правоохранителям поступило сообщение о стрельбе на улице Маршала Тухачевского. Этим же вечером они поймали 39-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел в воздух из травматического пистолета и распылил газ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: во время конфликта в Шушарах мужчина выстрелил из газового пистолета. В результате обоих госпитализировали в медицинское учреждение.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области