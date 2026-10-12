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Пьяный мужчина выстрелил из травматического пистолета на улице Маршала Тухачевского

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Красногвардейском районе полицейские Петербурга задержали подозреваемого в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Как рассказали в МВД России, днем 11 октября правоохранителям поступило сообщение о стрельбе на улице Маршала Тухачевского. Этим же вечером они поймали 39-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел в воздух из травматического пистолета и распылил газ. 

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: во время конфликта в Шушарах мужчина выстрелил из газового пистолета. В результате обоих госпитализировали в медицинское учреждение. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 

Теги: красногвардейский район, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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