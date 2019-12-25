Дом Чаплиц на Добролюбова отреставрируют

Дом остается жилым и по сей день. В 2001 году здание включили в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

Дом Чаплиц на проспекте Добролюбова отреставрируют. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ на объекте культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Здание построили в 1908 году в стиле северный модерн. Домом владела Мария Константиновна, жена штаб-ротмистра Владимира Чаплица. В период с 1919 по 1976 год в здании проживал советский ученый-электротехник, Герой Социалистического Труда, академик Михаил Костенко. На фасаде даже установлена мемориальная доска, рассказывающая о достижениях ученого, работы которого послужили фундаментом для дальнейших исследований линий передач постоянного тока. Известно, что именно по инициативе Костенко появился Всесоюзный научно-исследовательский институт электромашиностроения.

За все время облик здания практически не изменился. Дом остается жилым и по сей день. В 2001 году здание включили в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

Ранее мы писали, что фасад Дома Петрова на 9-й линии В.О. отреставрируют.

Фото: Telegram / ГАТИ