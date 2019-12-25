Дом Чаплиц на Добролюбова отреставрируют

Дом Чаплиц на проспекте Добролюбова отреставрируют. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ на объекте культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
Здание построили в 1908 году в стиле северный модерн. Домом владела Мария Константиновна, жена штаб-ротмистра Владимира Чаплица. В период с 1919 по 1976 год в здании проживал советский ученый-электротехник, Герой Социалистического Труда, академик Михаил Костенко. На фасаде даже установлена мемориальная доска, рассказывающая о достижениях ученого, работы которого послужили фундаментом для дальнейших исследований линий передач постоянного тока. Известно, что именно по инициативе Костенко появился Всесоюзный научно-исследовательский институт электромашиностроения.
За все время облик здания практически не изменился. Дом остается жилым и по сей день. В 2001 году здание включили в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".
Ранее мы писали, что фасад Дома Петрова на 9-й линии В.О. отреставрируют.
Фото: Telegram / ГАТИ
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