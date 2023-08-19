Полиция обыскала бар с консуматоршами в центре Петербурга

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Полиция Петербурга арестовала новую банду мошенников, использующих схему с привлечением женщин для обмана богатых посетителей бара. Операция по раскрытию группировки проводилась сотрудниками МВД, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Следователи выяснили, что предполагаемый лидер преступной группы открыл бар и нанял администратора для управления заведением. Он пригласил девушек, которые играли роль "консуматорш", и знакомились с богатыми клиентами заведения. Женщины заманивали мужчин на романтические ужины, которые затем оплачивались посетителями за большие суммы. За счет таких "романтических вечеров" мошенники заработали более 820 тысяч рублей.

Организатор группы и его сообщники были задержаны. Во время обыска у них изъяты кассовые аппараты, квитанции и другая документация, связанная с деятельностью бара. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.