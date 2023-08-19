На борту "Махачкала – Петербург" пассажир украл смартфон бортпроводницы

Подозреваемым оказался неработающий 61-летний пассажир данного рейса.

В Пулково сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу мобильного телефона, совершенную на борту воздушного судна. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции обратилась бортпроводница рейса "Махачкала – Санкт-Петербург", у которой украли смартфон. Гаджет у женщины пропал на борту воздушного судна. Общий ущерб составил порядка 130 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался неработающий 61-летний пассажир данного рейса. При выходе из самолета мужчина заметил на кресле мобильный телефон. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал его себе.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Похищенное изъято и будет передано владелице.

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Фото: Piter.tv