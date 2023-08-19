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Петербуржец обчистил сейф магазина, в котором работал
Сегодня, 12:16
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Петербуржец обчистил сейф магазина, в котором работал

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Молодой человек использовал деньги для ставок в букмекерской конторе.

Петербуржец обчистил сейф магазина, в котором работал, а деньги проиграл на ставках. Подробности дела рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.

По версии следствия, 28 апреля 2024 года 20-летний обвиняемый, являясь старшим кассиром-комплектовщиком, похитил 39 тысяч рублей из центрального сейфа крупной продуктовой сети, расположенного на складе в одном из зданий по улице Малая Бухарестская.

Молодой человек использовал деньги для ставок в букмекерской конторе. Выиграть ему так и не удалось.

Уголовное дело направлено прокуратурой района во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, сейф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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