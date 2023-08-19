Петербуржец обчистил сейф магазина, в котором работал, а деньги проиграл на ставках. Подробности дела рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.
По версии следствия, 28 апреля 2024 года 20-летний обвиняемый, являясь старшим кассиром-комплектовщиком, похитил 39 тысяч рублей из центрального сейфа крупной продуктовой сети, расположенного на складе в одном из зданий по улице Малая Бухарестская.
Молодой человек использовал деньги для ставок в букмекерской конторе. Выиграть ему так и не удалось.
Уголовное дело направлено прокуратурой района во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: Piter.tv
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