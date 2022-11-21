У Тучкова моста найдено тело молодой девушки

Полиция выясняет обстоятельства.

В районе Тучкова моста вечером 14 ноября спасатели подняли из Малой Невы тело молодой девушки, внешне на вид около 20 лет, сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Санкт-Петербургу "Фонтанке".

Как уточнили в ГУ СК России по Санкт-Петербургу, тело девушки было обнаружено в акватории Малой Невы около 17:30. Спасатели подняли ее из воды, однако "попытки оказать помощь результата не дали".

По сведениям ведомства, по внешним признакам погибшей примерно 20 лет. Очевидцы сообщили, что к Тучкову мосту в период обнаружения подъезжали правоохранительные органы и спасательные службы, которые проводили необходимые действия на месте.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели петербурженки. В пресс-службе подчеркнули: "Обстоятельства произошедшего будут установлены после комплекса необходимых мероприятий".

Фото: Piter.TV