В ночь на вторник изменится график разводки мостов в Петербурге

Для автомобилистов в ночь на 22 ноября закроют Тучков мост.

В ночь на 22 ноября изменится график разводки мостов. Об этом рассказали в пресс-службе "Мостотреста".

Для автомобилистов в ночь на 22 ноября закроют Тучков мост, а с 22 по 25 ноября с 01:30 до 04:30 нельзя будет проехать по Кантемировскому мосту. Это связано с проведением технических работ. Остальные мосты разводятся в соответствии с графиком.

Ранее за четыре года в Петербурге установили 56 тыс. фонарей. Так, в Выборгском районе с 2019 года установили 9000, в Московском – 7000, во Фрунзенском, Невском и Приморском – по 5000.

Фото: Piter.tv

