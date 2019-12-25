За четыре года в Петербурге установили 56 тыс. фонарей

Так, в Выборгском районе с 2019 года установили 9000, в Московском – 7000, во Фрунзенском, Невском и Приморском – по 5000.

В Петербурге установили 56 850 новых уличных фонарей за последние четыре года. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, в Выборгском районе с 2019 года установили 9000, в Московском – 7000, во Фрунзенском, Невском и Приморском – по 5000. Всего в городе установлено 383 тыс. фонарей. Модернизировано либо построено освещение в 70 кварталах, на 73 улицах и магистралях, в 33 садах, парках, скверах.

В следующем году в городе осветят еще 50 объектов.

Ранее Петербург сохраняет темпы модернизации лифтов. За текущий год отремонтировали 1001 лифт.

Фото: Piter.tv

