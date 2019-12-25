Петербург сохраняет темпы модернизации лифтов

За текущий год отремонтировали 1001 лифт.

Специалисты Фонда капитального ремонта отремонтировали 1001 лифт в многоквартирных домах за текущий 2022 год.Так, проводятся работы по модернизации лифтов, ремонтируются лифтовые шахты, машинные и блочные отделения. В краткосрочном плане на 2022 год – полное обновление 1461 подъемника.

Модернизацию продолжат. В бюджете на 2023-2025 годы предусмотрели средства на капитальный ремонт в многоквартирных домах, по 6 млрд рублей на каждый год. В планах отремонтировать 3 600 лифтов.

В этом году на финансирование программы капитального ремонта выделили субсидию в размере 3 млрд рублей. Эти средства направили на ремонт 1088 лифтов в 288 домах.

Фото: Piter.tv