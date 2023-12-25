Подземный пешеходный переход у Биржевого моста планируется открыть осенью этого года

Длина пешеходного перехода составит 155 метров.

Этой осенью в Санкт-Петербурге планируют открыть подземный пешеходный переход у Биржевого моста. Об этом 5 сентября сообщил "Петербургский дневник", ссылаясь на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Точная дата открытия будет исходить из готовности объекта к эксплуатации, предположительно, этой осенью. В ведомстве так же отметили, что контракт на проведение работ будет действовать до конца 2024 года.

Общая длина перехода составит 155 метров. Он будет представлять из себя три части: центральной, по которой пойдет движение, и двух пандусов. Пол перехода будет подогреваться во избежание обледенения, что является новшеством для Петербурга.

Ранее мы писали, что было открыто рабочее движение по только отстроенному участку Плесецкой улицы.

Фото: КРТИ Санкт-Петербурга