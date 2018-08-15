В ночь на 15 декабря в Петербурге разведут два моста

Биржевой мост и мост Александра Невского

В ночь на пятницу, 15 декабря, в Петербурге разведут две переправы: Биржевой мост и мост Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

Мероприятия связаны с необходимостью технического обслуживания разводных механизмов. Специалистам предстоит проверить работу гидравлических систем, электрики, сигнализации, видеообзора и подсветки.

Разводка моста Александра Невского запланирована на период с 2:20 ночи до 5:10 утра. Пролеты Биржевого поднимут с 2:00 до 4:55 утра.

В Санкт-Петербурге период навигации завершился 30 ноября. Тем не менее специалисты проводят технологические разводки мостов для проверки работы механизмов и оборудования.

Ранее на Piter.tv: в инвестиционную программу Петербурга включат Большой Смоленский мост.

Фото: Telegram / Дороги, мосты и метро Петербурга