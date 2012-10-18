Биржевой мост в Петербурге разведут в ночь на вторник

В течение почти трех часов специалисты будут проводить техническое обслуживание.

В ночь на вторник, 26 декабря, в Петербурге разведут Биржевой мост. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

В течение почти трех часов специалисты будут проводить техническое обслуживание. Работы будут длиться с 02:00 ночи до 04:55 утра.

Обращаем ваше внимание, что разводка и наводка моста может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время. Пресс-служба "Мостотреста"

В мобильном приложении "Мосты Петербурга" информация о положении крыльев мостов (разведен/наведен) обновляется в режиме реального времени.

Ранее на Piter.tv: закладной камень Большого Смоленского моста установлен на Октябрьской набережной.

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Фото: Telegram / Мосты Петербурга