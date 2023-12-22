Биржевой мост украсила новая подсветка

На переправе установили 660 новых светодиодных светильников.

Биржевой мост получил новую художественную подсветку. Ее передали в оперативное управление "Ленсвета". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

На переправе установили 660 новых светодиодных светильников. Специалисты сделали акцент на орнаменте перильных ограждений переправы с изображением трезубца Нептуна. На этом участке самое яркое освещение.

Специалисты не только заменили подсветку, но и выполнили капитальный ремонт переправы. В этом году мост отметит свой 130-летний юбилей.

Ранее мы писали, что вдоль Гостиного двора установили светодиодные фонари.

Видео: Telegram / СПб ГБУ Ленсвет