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Биржевой мост украсила новая подсветка

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На переправе установили 660 новых светодиодных светильников.

Биржевой мост получил новую художественную подсветку. Ее передали в оперативное управление "Ленсвета". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике. 

На переправе установили 660 новых светодиодных светильников. Специалисты сделали акцент на орнаменте перильных ограждений переправы с изображением трезубца Нептуна. На этом участке самое яркое освещение. 

Специалисты не только заменили подсветку, но и выполнили капитальный ремонт переправы. В этом году мост отметит свой 130-летний юбилей. 

Ранее мы писали, что вдоль Гостиного двора установили светодиодные фонари.

Видео: Telegram / СПб ГБУ Ленсвет

Теги: биржевой мост, ленсвет, подсветка, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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