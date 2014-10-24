Открыто рабочее движение по только отстроенному участку Плесецкой улицы

Это только первый этап строительства продолжения Плесецкой улицы.

В Приморском районе Петербурга открылось рабочее движение по новому участку Плесецкой улицы (от проспекта Королёва до Парашютной улицы) протяженностью 480 метров. Движение по новому отрезку пока открыто лишь по одной полосе в каждом направлении, рассказали в КРТИ.

Это только первый этап строительства продолжения Плесецкой улицы от Комендантского проспекта до Парашютной улицы. Она необходима для развития дорожной сети в новостройках. Улица протяженностью 890 м будет 4-полосной, с боковыми проездами, тротуарами и велодорожкой, остановками.

Второй этап включает в себя строительство участка от проспекта Королева до Комендантского проспекта протяженностью 410 метров.

Инвестор проектирует и строит дорогу за счет собственных средств. Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2025 году.

Недавно был завершен ремонт дорожного покрытия на Петровской набережной. Было уложено 18,4 тыс. "квадратов" нового асфальта от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной.

Фото: КРТИ