  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонт Петровской набережной завершен в Петербурге
Сегодня, 15:59
148
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ремонт Петровской набережной завершен в Петербурге

0 0

Было уложено 18,4 тыс. "квадратов" нового асфальта.

Завершен ремонт дорожного покрытия на Петровской набережной. Было уложено 18,4 тыс. "квадратов" нового асфальта от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). 

Отмечается, что Петровская набережная – один из главных туристических объектов сезона. На ней находится деревянный домик Петра I, который построили в один месяц с основанием города в 1703 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Петрозаводском шоссе открылась новая важная транспортная развязка. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

Теги: новый асфальт, петровская набережная
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии