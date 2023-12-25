Ремонт Петровской набережной завершен в Петербурге

Было уложено 18,4 тыс. "квадратов" нового асфальта.

Завершен ремонт дорожного покрытия на Петровской набережной. Было уложено 18,4 тыс. "квадратов" нового асфальта от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Отмечается, что Петровская набережная – один из главных туристических объектов сезона. На ней находится деревянный домик Петра I, который построили в один месяц с основанием города в 1703 году.

Ранее мы рассказывали о том, что на Петрозаводском шоссе открылась новая важная транспортная развязка.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга