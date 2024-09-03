На Петровской набережной во время экстремального купания утонул мужчина

Точную причину смерти установят судмедэксперты.

В Петроградском районе Петербурга в Неве утонул участник экстремального заплыва "Невские моржи". Об этом пишет "Фонтанка" 23 октября.

Трагедия произошла сегодня на Петровской набережной. Спортсмен начал тонуть, и его вытащили на берег. Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако спасти мужчину не удалось. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Ранее мы сообщили о том, что из озера Вуокса в Ленобласти извлекли тело человека. Для проведения поисковых работ были привлечены специалисты ПСО Приозерска.

Фото: Piter.TV