На Петровской набережной во время экстремального купания утонул мужчина
Сегодня, 13:07
Точную причину смерти установят судмедэксперты.

В Петроградском районе Петербурга в Неве утонул участник экстремального заплыва "Невские моржи". Об этом пишет "Фонтанка" 23 октября. 

Трагедия произошла сегодня на Петровской набережной. Спортсмен начал тонуть, и его вытащили на берег. Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако спасти мужчину не удалось. Точную причину смерти установят судмедэксперты. 

Ранее мы сообщили о том, что из озера Вуокса в Ленобласти извлекли тело человека. Для проведения поисковых работ были привлечены специалисты ПСО Приозерска. 

Фото: Piter.TV 

