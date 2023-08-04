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Движение транспорта по Петровской набережной будет ограничено с 19 августа
Сегодня, 14:40
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Движение транспорта по Петровской набережной будет ограничено с 19 августа

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Специалисты ремонтируют дорожное полотно.

В Петроградском районе ведутся работы по ремонту дорог. В связи с этим с 19 августа (08:00) до 2 сентября (08:00) ограничат проезд по Петровской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной.

Объезд: Каменноостровский проспект, улица Куйбышева, Петроградская набережная, Мичуринская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что до 7 сентября закрывается движение транспорта по улице Лопатина.

Фото: Pxhere

Теги: гати, ограничат проезд, петровская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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