До 7 сентября закрывается движение транспорта по улице Лопатина

Речь идет об участке от проспекта Солидарности до улицы Коллонтай.

В Невском районе пройдут работы по реконструкции водопровода. В связи с этим с 19 августа до 7 сентября закроют проезд по улице Лопатина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от проспекта Солидарности до улицы Коллонтай. С 19 августа по 7 сентября ограничат движение транспорта по улице Лопатина от улицы Подвойского до улицы Коллонтай.

Объезд: Товарищеский проспект, проспект Большевиков, улица Подвойского, улица Коллонтай, проспект Солидарности. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 20 августа ограничивается движение по Зольной.

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