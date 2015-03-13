До 7 сентября закрывается движение транспорта по улице Лопатина

В Невском районе пройдут работы по реконструкции водопровода. В связи с этим с 19 августа до 7 сентября закроют проезд по улице Лопатина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от проспекта Солидарности до улицы Коллонтай. С 19 августа по 7 сентября ограничат движение транспорта по улице Лопатина от улицы Подвойского до улицы Коллонтай.
Объезд: Товарищеский проспект, проспект Большевиков, улица Подвойского, улица Коллонтай, проспект Солидарности.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 20 августа ограничивается движение по Зольной.
Фото: Pxhere
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