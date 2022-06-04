С 20 августа ограничивается движение по Зольной

В Невском районе ограничат проезд по Зольной улице. Речь идет об участке от улицы Большая Яблоневая до тупика, включая перекрёстки с улицей Ванеева и улицей Латышских Стрелков. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения будут действовать с 20 августа до 15 сентября. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Объезд: улица Латышских Стрелков - улица Ворошилова - улица Бадаева - улица Джона Рида - улица Коллонтай - Дальневосточный проспект - Зольная улица.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 20 августа закрывается движение транспорта по Старорусской улице.
Фото: Pxhere
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