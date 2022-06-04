С 20 августа закрывается движение транспорта по Старорусской улице

В связи с производством работ по строительству газопровода с 20 августа по 9 сентября закрывается движение транспорта по 8-й Советской улице.

В Центральном районе пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим закроется движение по Старорусской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд будет закрыт с 20 августа до 9 сентября. Речь идет об участке от Новгородской улицы до тупика.

В связи с производством работ по строительству газопровода с 20 августа по 9 сентября закрывается движение транспорта по 8-й Советской улице от Кирилловской улицы до Новгородской улицы. Кроме того, с 20 августа до 9 сентября ограничат движение по Новгородской улице на пересечении с 8-й Советской улицей.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что 18 августа с 18:00 до 20:00 закроется проезд по Волковскому проспекту.

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