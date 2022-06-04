Закрывается проезд по Волковскому проспекту

С 20 августа до 1 ноября ограничат движение по Софийской улице от улицы Олеко Дундича до Автозаводской

Во Фрунзенском районе ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. Поэтому 18 августа с 18:00 до 20:00 закроется проезд по Волковскому проспекту. Об этом сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке у улицы Салова. Водителям напомнили, что до 13 сентября будет ограничен проезд по улице Салова от Софийской до Витебского проспекта, включая перекрестки.

Кроме того, с 20 августа до 1 ноября ограничат движение по Софийской улице от улицы Олеко Дундича до Автозаводской, включая транспортную развязку с КАД.

Объезд: Забалканский проезд - Софийская улица - КАД. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 19 августа ограничивается движение транспорта по Школьной улице.

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