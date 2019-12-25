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С 19 августа ограничивается движение транспорта по Школьной улице
Сегодня, 14:14
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С 19 августа ограничивается движение транспорта по Школьной улице

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Речь идет от Липовой аллеи до улицы Оскаленко.

В Приморском районе ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничат проезд по Школьной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 19 до 20 августа.  Речь идет от Липовой аллеи до улицы Оскаленко, включая перекрестки с улицей Покрышева, Серафимовским переулком, Серебряковым переулком и улицей Оскаленко.

Объезд: улица Академика Шиманского, Сестрорецкая улица, набережная Чёрной речки, улица Савушкина, Липовая аллея, Заусадебная улица, Полевая Сабировская улица, Богатырский проспект, Коломяжский проспект, улица Оскаленко, Дибуновская улица, Шишмаревский переулок.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Огородной улице.

Фото: Pxhere

Теги: гати, дороги, школьная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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